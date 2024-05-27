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Сегодня, 08:34

Азар огорчен отставкой Почеттино из «Челси»

Виктория Кравченко
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Экс-полузащитник «Челси» Эден Азар поделился мнением об увольнении Маурисио Почеттино с поста главного тренера.

«Если честно, я был огорчен. Он проделал хорошую работу с командой. Все привыкли видеть «Челси» в топ-4 АПЛ, но сейчас был переходный сезон. Почеттино классный специалист, могу пожелать ему удачи», — цитирует бельгийца Talksport.

21 мая лондонский клуб сообщил, что Почеттино покидает пост главного тренера.

«Челси» завершил прошедший чемпионат Англии на шестом месте в таблице, попав в квалификацию Лиги конференций сезона-2024/25.

Маурисио Почеттино
Эден Азар
ФК Челси
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Экс-игрок «Ливерпуля» Фаулер поделился мнением об отставке Почеттино