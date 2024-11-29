Бабель назвал «Фулхэм» подходящим клубом для Погба

Экс-футболист «Ливерпуля» Райан Бабель предположил, в каком клубе мог бы заиграть полузащитник Поль Погба после расторжения контракта с «Ювентусом».

С 1 декабря 2024 года 31-летний француз перейдет в статус свободного агента.

«Думаю, Погба станет хорошим дополнением для клубов АПЛ. Он мог бы хорошо проявить себя в командах, вроде «Фулхэма», где давление не такое высокое, как в «Манчестер Юнайтед». Для Погба было бы хорошо, присоединиться к команде, которая не обязательно претендует на первое место в турнире», — цитирует Бабеля Instant Casino.

В 2022 году Погба перешел из «МЮ» в «Ювентус». 29 февраля 2024 года хавбек получил дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил, срок которой истекает в марте 2025 года.