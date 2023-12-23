Балахнин оценил неровное выступление «Манчестер Сити» в нынешнем сезоне

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин прокомментировал результаты «Манчестер Сити» в текущем сезоне.

«Зная Гвардиолу, можно уверенно утверждать, что в его командах не бывает застоя. Он все время ищет, становится лучше, переходит на новые уровни. У него периодически случались относительные ухудшения результатов, но Хосеп всегда оставался на вершине. Он инициирует революционные идеи и относится к тем людям, которые дают много нового футболу. Это началось с «Барселоны», продолжилось в «Баварии» и сейчас происходит в «Манчестер Сити». АПЛ очень сложная. Пройти ровно такой изнурительный марафон с национальными кубками и евротурнирами крайне трудно. К маю все может измениться, и картина в турнирной таблице окажется другой», — приводит слова Балахнина Vprognoze.ru.

После 17 туров АПЛ «Манчестер Сити» занимает в турнирной таблице пятое место, отставая от лидирующего «Арсенала» на 5 очков.