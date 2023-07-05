Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 15:07

Балахнин отреагировал на назначение в Англии женщины главным тренером мужской футбольной команды

Алина Савинова
Telegram Дзен

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин высказался о том, что в Англии женщина стала тренером мужской профессиональной команды.

«На данный момент точно не могу у нас такое представить. А в Англии там сейчас все может быть. Хотя я не исключаю, что в команду пришла умная женщина, которая разбирается в футболе. Нельзя исключить, что она вундеркинд футбольный», — цитирует Балахнина Vprognoze.ru.

Ранее стало известно, что «Форест Грин Роверс» назначил Ханну Дингли новым главным тренером основной команды. С 2019 года специалист возглавляла академию клуба.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/10976126-balahnin-otreagiroval-na-naznachenie-v-anglii-zhenschiny-glavnym-trenerom-muzhskoj-komandy.html
Футбол
Сергей Балахнин
3
Обсудить
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
УЕФА отклонил апелляцию «Осасуны» на решение об отстранении клуба от Лиги конференций
Вадим Никонов: «Малком — классный футболист. Но для меня лучший — Акинфеев»
Не менее 36 человек пострадали в результате ударов ВСУ по Макеевке
Путин заявил об увеличении темпов расселения из непригодного жилья
Мишустин пообещал выполнить социальные обязательства перед гражданами
Как работает система стабилизации цен на продукты: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Тоттенхэм» — «Эвертон». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Уотфорд» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
«Бернли» — «Челси». Видеообзор матча
«Лестер» — «Лидс». Видеообзор матча
«Эвертон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд». Видеообзор матча
«Лидс» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лидс». Видеообзор матча
«Лидс» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Норвич». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Челси». Видеообзор матча
«Арсенал» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Норвич» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лестер». Видеообзор матча
«Вулверхэмптон» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Челси» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Маунт будет носить в «Манчестер Юнайтед» седьмой номер

Гладилин — о назначении Дингли главным тренером мужской команды: «Если она разбирается в футболе, не вижу проблем»