Балахнин отреагировал на назначение в Англии женщины главным тренером мужской футбольной команды

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин высказался о том, что в Англии женщина стала тренером мужской профессиональной команды.

«На данный момент точно не могу у нас такое представить. А в Англии там сейчас все может быть. Хотя я не исключаю, что в команду пришла умная женщина, которая разбирается в футболе. Нельзя исключить, что она вундеркинд футбольный», — цитирует Балахнина Vprognoze.ru.

Ранее стало известно, что «Форест Грин Роверс» назначил Ханну Дингли новым главным тренером основной команды. С 2019 года специалист возглавляла академию клуба.