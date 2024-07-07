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Сегодня, 13:40

Балахнин заявил, что Англия способна выиграть Евро-2024

Виктория Кравченко
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Бывший тренер сборной России Сергей Балахнин рассказал, что думает о перспективах сборной Англии на Евро-2024.

«С такой игрой можно и на Евро побеждать. Мы же видим, что уже до полуфинала дошли, не блистая яркостью игры. Тем не менее, игроки у них очень хорошего уровня, впереди у которых, очень хорошие перспективы. Справедливости ради, сказать, что все показывают яркую игру, а одни англичане такие, тоже не скажешь», — цитирует Балахнина Vprognoze.ru.

В полуфинале Евро-2024 сборная Англии сыграет против Нидерландов. Встреча состоится 10 июля, начало — в 22.00 (мск).

Источник: Vprognoze.ru
Евро-2024
Сборная Англии по футболу
Сергей Балахнин
Чемпионат Европы по футболу
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