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Сегодня, 22:45

Балогун не хочет возвращаться в «Арсенал», если ему не гарантируют место в основе

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Нападающий «Арсенала» Фоларин Балогун, выступающий на правах аренды за «Реймс», готов покинуть лондонский клуб, если ему не пообещают место в стартовом составе, утверждает Football Insider.

По информации источника, 21-летний форвард предпочитает найти себе клуб с постоянной игровой практикой, а не борьбу за место в «Арсенале» с Габриэлем Жезусом и Эдди Нкетией.

Балогун перебрался на правах аренды в «Реймс» летом прошлого года. Он провел 29 матчей в французской лиге 1, забил 18 мячей и сделал 3 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 25 миллионов евро.

Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Реймс
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