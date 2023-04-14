Балогун не хочет возвращаться в «Арсенал», если ему не гарантируют место в основе

Нападающий «Арсенала» Фоларин Балогун, выступающий на правах аренды за «Реймс», готов покинуть лондонский клуб, если ему не пообещают место в стартовом составе, утверждает Football Insider.

По информации источника, 21-летний форвард предпочитает найти себе клуб с постоянной игровой практикой, а не борьбу за место в «Арсенале» с Габриэлем Жезусом и Эдди Нкетией.

Балогун перебрался на правах аренды в «Реймс» летом прошлого года. Он провел 29 матчей в французской лиге 1, забил 18 мячей и сделал 3 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 25 миллионов евро.