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Сегодня, 03:28

Баркли: «Лутон» растет и может забивать голы любому сопернику в АПЛ»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Полузащитник «Лутона» Росс Баркли прокомментировал поражение от «Арсенала» (3:4) в матче 15-го тура чемпионата Англии.

«Мы забили три гола топ-команде. Нам нужен тот же менталитет в игре против «Манчестер Сити». Мы знаем, насколько они хороши, они победители Лиги чемпионов. Три забитых гола показывают, что мы растем и можем забивать голы любому сопернику в лиге. Мы поговорим об этом завтра, оставим это поражение позади и в воскресенье выйдем играть с «Ман Сити», — цитирует BBC Баркли.

«Арсенал» с 36 очками лидирует в турнирной таблице. «Лутон Таун» — на 17-й строчке (9 очков).

 
Деклан Райс. Гол Райса на 7-й добавленной минуте принес «Арсеналу» победу над «Лутоном»

 

Росс Баркли
Лутон Таун
ФК Арсенал (Лондон)
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