«Барселона» готова летом бесплатно приобрести Обамеянга

«Барселона» планирует вернуть нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга, который на данный момент выступает в «Челси», сообщает Sport.es.

Летом 2022 года каталонцы продали 33-летнего габонского форварда лондонцам за 12 миллионов евро.

По данным источника, «Челси» не рассчитывает на игрока в будущем сезоне, поэтому готов расторгнуть с ним соглашение. «Барселона» готова взять игрока, но бесплатно.

В текущем сезоне нападающий забил 3 гола и сделал 1 ассист в 22 матчах с учетом всех турниров. Действующий контракт Обамеянга с «Челси» рассчитан до лета 2024 года.