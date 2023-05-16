«Барселона» готова обменять Фати на хавбека «Арсенала» Эдегора

«Барселона» готова обменять форварда команды Ансу Фати на полузащитника «Арсенала» Мартина Эдегора, сообщает El Nacional.

По информации издания, президент каталонской команды Жоан Лапорта не хотел бы расставаться с 20-летним испанцем, но готов согласится на обмен, в который будет входить норвежский хавбек.

Ранее сообщалось, что 24-летним полузащитником интересуются в «Баварии» и «ПСЖ».

Его контракт с «Арсеналом» рассчитан до лета 2025 года.

В текущем сезоне Эдегор сыграл в 43 матчах за «канониров» во всех турнирах, забил 15 голов и сделал 8 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 80 миллионов евро.