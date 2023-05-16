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16 мая, 19:04

«Барселона» готова обменять Фати на хавбека «Арсенала» Эдегора

Виталий Косик
Корреспондент
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«Барселона» готова обменять форварда команды Ансу Фати на полузащитника «Арсенала» Мартина Эдегора, сообщает El Nacional.

По информации издания, президент каталонской команды Жоан Лапорта не хотел бы расставаться с 20-летним испанцем, но готов согласится на обмен, в который будет входить норвежский хавбек.

Ранее сообщалось, что 24-летним полузащитником интересуются в «Баварии» и «ПСЖ».

Его контракт с «Арсеналом» рассчитан до лета 2025 года.

В текущем сезоне Эдегор сыграл в 43 матчах за «канониров» во всех турнирах, забил 15 голов и сделал 8 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 80 миллионов евро.

Ансу Фати
Мартин Эдегор
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Барселона
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