«Барселона» готова обменять Фати на хавбека «Арсенала» Эдегора

16 мая, 19:04
«Барселона» готова обменять форварда команды Ансу Фати на полузащитника «Арсенала» Мартина Эдегора, сообщает El Nacional.
По информации издания, президент каталонской команды Жоан Лапорта не хотел бы расставаться с 20-летним испанцем, но готов согласится на обмен, в который будет входить норвежский хавбек.
Ранее сообщалось, что 24-летним полузащитником интересуются в «Баварии» и «ПСЖ».
Его контракт с «Арсеналом» рассчитан до лета 2025 года.
В текущем сезоне Эдегор сыграл в 43 матчах за «канониров» во всех турнирах, забил 15 голов и сделал 8 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 80 миллионов евро.