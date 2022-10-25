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Сегодня, 13:06

«Барселона» готова продать Лангле в «Тоттенхэм» за 10-15 миллионов евро

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Защитник «Барселоны» Клеман Лангле, выступающий на правах аренды за «Тоттенхэм», может остаться в английском клубе. Об этом сообщает Football Espana в соцсетях.

По информации источника, клубы обсудят вариант трансфера за 10-15 миллионов евро.

27-летний француз присоединился к «Барселоне» в 2018 году. В нынешнем сезоне защитник выступает за «Тоттенхэм», за который провел восемь матчей и отметился одной результативной передачей.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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Манчестер Сити

29%

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26%

1.54

П2

25%

1.62
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РБ Лейпциг
Реал

Ф2(0)

31%

1.90

П2

24%

2.65

ТБ 2.5

21%

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Барселона
Бавария

П2

19%

2.80

Ф2(0)

17%

2.13

П1

11%

2.32
Клеман Лангле
Футбол
ФК Барселона
ФК Тоттенхэм Хотспур
0
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