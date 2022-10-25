«Барселона» готова продать Лангле в «Тоттенхэм» за 10-15 миллионов евро

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Защитник «Барселоны» Клеман Лангле, выступающий на правах аренды за «Тоттенхэм», может остаться в английском клубе. Об этом сообщает Football Espana в соцсетях.
По информации источника, клубы обсудят вариант трансфера за 10-15 миллионов евро.
27-летний француз присоединился к «Барселоне» в 2018 году. В нынешнем сезоне защитник выступает за «Тоттенхэм», за который провел восемь матчей и отметился одной результативной передачей.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования