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Сегодня, 16:04

«Барселона» хочет арендовать Канселу

Виктория Кравченко
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Защитник «Манчестер Сити» Канселу, выступающий на данный момент в аренде за «Баварию», может продолжить карьеру в ла лиге.

По данным Sky Sport, в португальце заинтересована «Барселона». Клуб может приобрести игрока летом на правах аренды.

Сообщалось, что «Бавария» не собирается продлевать соглашение с Канселу. В «Сити» также не рассчитывают на игрока.

28-летний футболист оценивается в 60 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что мюнхенцы не выкупят 28-летнего игрока за 70 миллионов евро у «Манчестер Сити».

В этом сезоне бундеслиги футболист провел 7 матчей, забив 1 гол и сделав 2 ассиста.
Жоау Канселу
ФК Барселона
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