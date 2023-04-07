«Барселона» хочет арендовать Канселу

Сегодня, 16:04
Защитник «Манчестер Сити» Канселу, выступающий на данный момент в аренде за «Баварию», может продолжить карьеру в ла лиге.
По данным Sky Sport, в португальце заинтересована «Барселона». Клуб может приобрести игрока летом на правах аренды.
Сообщалось, что «Бавария» не собирается продлевать соглашение с Канселу. В «Сити» также не рассчитывают на игрока.
28-летний футболист оценивается в 60 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что мюнхенцы не выкупят 28-летнего игрока за 70 миллионов евро у «Манчестер Сити».