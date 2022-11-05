«Барселона» может потратить деньги, сэкономленные на контракте Жерара Пике, на покупку Бернарду Силвы

«Барселона» не оставляет попытки подписать полузащитника «Манчестер Сити» Бернарду Силву после неудачи в летнее трансферное окно.

По данным sport.es, каталонцы рассчитывают включить в сделку средства, полученные после расторжения контракта с защитником Жераром Пике. Испанец покинул «Барсу» за два года до окончания срока действия контракта. Каталонцы сэкономили на этом более 50 миллионов евро.

28-летний Силва в этом сезоне провел за «горожан» 19 матчей, забил 2 гола и отдал 5 результативных передач. Его контракт с «Ман Сити» действует до лета 2025 года.