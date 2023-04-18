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Сегодня, 16:41

«Барселона» надеется, что «Ливерпуль» не попадет в еврокубки, чтобы выгоднее подписать Трента

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«Барселона» заинтересована в покупке правого защитника «Ливерпуля» Трента Александра-Арнолда в предстоящее трансферное окно. Об этом сообщает Fichajes со ссылкой на Team Talk.

Главный тренер каталонцев Хави Эрнандес уже обращался к президенту клуба Жоану Лапроте с просьбой подписать игрока в защиту. Одной из желаемых тренером кандидатур является Александр-Арнолд. Согласно отчету клуба, «Барселона» надеется, что «Ливерпуль» пропустит еврокубковый сезон-2023/24, что поможет каталонцам подписать Трента по сниженной цене.

В текущем сезоне 24-летний защитник провел 39 игр во всех турнирах, забил 3 мяча и отдал 6 голевых передач. Его контракт с «Ливерпулем» действует до лета 2025 года.

Нынешняя стоимость Александра-Арнолда по данным портала Transfermarkt составляет 65 миллионов евро.

ФК Барселона
ФК Ливерпуль
Трент Александр-Арнолд
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