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Сегодня, 19:53

«Барселона» связалась с нападающим «Манчестер Сити» Альваресом

Виталий Косик
Корреспондент
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Руководство «Барселоны» связалось с нападающим сборной Аргентины и «Манчестер Сити» Хулианом Альваресом, сообщает SPORT.

По информации источника, каталонцы планируют воспользоваться тем, что главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола не часто выпускает аргентинца в основу.

Сам футболист расстроен своим положением в клубе и уже сообщал руководству английской команды о том, что хотел бы отправится в аренду.

Ранее сообщалось, что в услугах футболсита также заинтересован «Интер».

Действующий контракт Альвареса с «горожанами» рассчитан до лета 2027 года.

В текущем сезоне аргентинский форвард сыграл за «Манчестер Сити» 30 матчей, забил 10 голов и отдал 8 результативных передач. Стоимость футболиста, по данным портала Transfermarkt, составляет 50 миллионов евро.

Футбол
ФК Барселона
ФК Манчестер Сити
Хулиан Альварес
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