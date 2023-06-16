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Сегодня, 17:39

«Бавария» интересуется Уокером из «Манчестер Сити»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер может продолжить карьеру в «Баварии», сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

По информации источника, 33-летний защитник попал в шорт-лист «Баварии». Мюнхенцы пока не начинали переговоры, но внимательно следят за ситуацией вокруг Уокера, который близок к уходу из «Манчестер Сити» в летнее трансферное окно.

В прошедшем сезоне Уокер провел 39 матчей за команду во всех турнирах, отличившись одной голевой передачей. Он выступает за «горожан» с 2017 года.

Кайл Уокер
Футбол
ФК Бавария
ФК Манчестер Сити
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