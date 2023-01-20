«Бавария» летом может заплатить за Хаверца 58 миллионов евро

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Нападающий «Челси» Кай Хаверц этим летом может вернуться в чемпионат Германии.
По информации от Sky Germany, «Бавария» готова купить 23-летнего немца за 58 миллионов евро. Клуб долгое время следит за результатами игрока, которые их устраивают.
Футболист является лучшим бомбардиром «Челси» в премьер-лиге, в активе которого 5 голов.
«Бавария» возглавляет таблицу чемпионата Германии, набрав 34 очка.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования