«Бавария» летом может заплатить за Хаверца 58 миллионов евро

Нападающий «Челси» Кай Хаверц этим летом может вернуться в чемпионат Германии.

По информации от Sky Germany, «Бавария» готова купить 23-летнего немца за 58 миллионов евро. Клуб долгое время следит за результатами игрока, которые их устраивают.

Футболист является лучшим бомбардиром «Челси» в премьер-лиге, в активе которого 5 голов.

«Бавария» возглавляет таблицу чемпионата Германии, набрав 34 очка.