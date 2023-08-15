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Сегодня, 09:37

«Бавария» может подписать вратаря «Манчестер Сити» Ортегу

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Мюнхенская «Бавария» продолжает поиск нового голкипера в нынешнее трансферное окно, сообщает журналист Флориан Плеттенберг в своих социальных сетях.

По информации источника, сейчас в руководстве «Баварии» обсуждают кандидатуру вратаря «Манчестер Сити» Штефана Ортеги. Переговоры со стороной игрока уже состоялись.

Отмечается, что главный тренер английской команды Хосеп Гвардиола хочет видеть голкипера в составе команды и рассматривает варианты для продления контракта с игроком.

Сообщается, что решение по переходу в «Баварию» полностью зависит от самого футболиста. Мюнхенский клуб продолжает искать замену ушедшему в «Интер» Яну Зоммеру, несмотря на игру Свена Ульрайха.

В сезне-2022/23 30-летний Ортега провел за «Манчестер Сити» 14 матчей, пропустил семь мячей и девять матчей отстоял на ноль.

Футбол
ФК Бавария
ФК Манчестер Сити
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