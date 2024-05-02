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Сегодня, 20:23

«Бавария» планирует купить Силву этим летом

Виктория Кравченко
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«Бавария» связалась с агентами полузащитника «Манчестер Сити» Бернарду Силвы, чтобы обсудить его возможный переход по окончании сезона, сообщает Sport.es.

По данным издания, мюнхенский клуб готов потратить на покупку игрока около 60 миллионов евро и предложить ему хороший оклад с долгосрочным контрактом.

В нынешнем сезоне Силва участвовал в 44 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 11 голами и шестью результативными передачами. Его соглашение с клубом рассчитано до лета 2026 года.

Бернарду Силва
ФК Бавария
ФК Манчестер Сити
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