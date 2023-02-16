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Сегодня, 07:32

«Бавария» по-прежнему надеется подписать Гарри Кейна ближайшим летом

Виктория Кравченко
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«Бавария» все еще планирует подписать капитана национальной сборной Англии Гарри Кейна ближайшим летом, сообщает SportBild.

По данным источника, руководство немецкого клуба надеется, что футболист не продлит контракта с «Тоттенхэмом» и летом «Бавария» купит англичанина по сниженной цене.

Сообщалось, что «ПСЖ» и «МЮ» также следят за ситуацией вокруг Кейна.

29-летний англичанин выступает за «Тоттенхэм» с января 2011 года. Его действующее соглашение с командой рассчитано до 2024 года.

В текущем сезоне он провел за «шпор» 30 матчей во всех турнирах, забил 19 голов и отдал три результативные передачи. Стоимость игрока по данным портал Transfermarkt оценивается в 90 миллионов евро.

Гарри Кейн
ФК Бавария
ФК Тоттенхэм Хотспур
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