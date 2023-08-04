«Бавария» хочет, чтобы «Тоттенхэм» сегодня принял окончательное решение по Кейну

Сегодня, 17:10
«Бавария» установила дедлайн для «Тоттенхэма» по трансферу футболиста Гарри Кейна, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
По данным источника, сегодня должно быть принято окончательное решение по будущему 30-летнего игрока. Все стороны ожидают ответа по Кейну от председателя правления «Тоттенхэма» Даниэля Леви.
Ранее сообщалось, что немецкий клуб предложил «шпорам» 100 миллионов евро за форварда.
Кейн — воспитанник «Тоттенхэма». В сезоне-2022/23 форвард забил 32 гола и сделал 5 результативных передач в 49 матчах за «шпор» во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 90 миллионов евро.