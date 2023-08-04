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Сегодня, 17:10

«Бавария» хочет, чтобы «Тоттенхэм» сегодня принял окончательное решение по Кейну

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Бавария» установила дедлайн для «Тоттенхэма» по трансферу футболиста Гарри Кейна, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, сегодня должно быть принято окончательное решение по будущему 30-летнего игрока. Все стороны ожидают ответа по Кейну от председателя правления «Тоттенхэма» Даниэля Леви.

Ранее сообщалось, что немецкий клуб предложил «шпорам» 100 миллионов евро за форварда.

Кейн — воспитанник «Тоттенхэма». В сезоне-2022/23 форвард забил 32 гола и сделал 5 результативных передач в 49 матчах за «шпор» во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 90 миллионов евро.

Фабиньо, Гарри Кейн, Килиан Мбаппе. АПЛ, трансферы: одноклубник Головина перешел в «Челси», в «Ман Сити» едет Гвардиол

Источник: Фабрицио Романо
Гарри Кейн
ФК Бавария
ФК Тоттенхэм Хотспур
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