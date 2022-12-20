«Байя» арендует форварда «Манчестер Сити» Кайки

Бразильский клуб «Байя» арендует нападающего «Манчестер Сити» Кайки, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Сроки сделки не уточняются, однако источник утверждает, что 19-летний бразилец уже прошел медицинское обследование.

С августа 2022 года Кайки выступал за португальский «Пасуш де Феррейра» на правах аренды, он принял участие в 9 матчах команды и не отличился результативными действиями. Соглашение будет расторгнуто досрочно.

«Манчестер Сити» купил Кайки у «Флуминенсе» за 10 миллионов евро в августе 2021 года. С тех пор он принял участие в 2 матчах основной команды «горожан» и не отличился результативными действиями.

Владельцем бразильской «Байи» является компания City Football Group, которой также принадлежит «Манчестер Сити».