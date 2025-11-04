BBC: О'Нил отказался возвращаться в «Вулверхэмптон»

Бывший главный тренер «Вулверхэмптона» Гари О'Нил отказался возвращаться в эту команду, сообщает BBC.

По данным источника, уволенный в декабре 2024 года 42-летний англичанин вышел из переговоров, несмотря на значительный прогресс.

О'Нил, который все еще получает выплаты по своему 12-месячному выходному пособию, изначально был готов вернуться на работу после почти годичного перерыва. Теперь внимание клуба переключается на альтернативные варианты, среди которых экс-тренер «Байера» Эрик тен Хаг и наставник «Мидлсбро» Роб Эдвардс.

В воскресенье, 2 ноября, «Вулверхэмптон» объявил об отставке главного тренера Витора Перейры. Он работал в клубе с декабря 2024 года.

О'Нил работал в «Вулверхэмптоне» с августа 2023 года по декабрь 2024 года. Под его руководством команда в 63 матчах одержала 20 побед, 11 раз сыграла вничью и потерпела 32 поражения.

«Волки» занимают последнее место в турнирной таблице чемпионата Англии (2 очка после 10 матчей).