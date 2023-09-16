Бегович заявил, что не знает половины новых игроков «Челси»

Бывший голкипер «Челси» Асмир Бегович считает, что у лондонского клуба плохая трансферная политика.

«Если вы тратите 115 миллионов на Кайседо, то, конечно, можете потратить и 120 миллионов на Райса? Смотришь на некоторых игроков «Челси» и думаешь: «Как Деклан ушел куда-то еще?» Такие игроки в прошлом переходили в «Челси», то есть игроки в расцвете сил. Я смотрю футбол как сумасшедший и не знаю половины этих игроков. Для меня это странно, очень странно», — приводит Goal.com слова Беговича.

За последние два сезона «Челси» потратил 1,07 миллиарда евро на трансферы.

Бегович выступал за «Челси» с 2015 по 2017 год. Всего за клуб 36-летний босниец провел 33 матча, 10 из них на ноль.

На данный момент Бегович выступает за КПР. В текущем сезоне он провел 5 матчей, из них 1 на ноль.