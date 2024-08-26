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Бекхэм об Эрикссоне: «Я навсегда сохраню воспоминания того последнего дня, который провел с тобой»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник сборной Англии Дэвид Бекхэм поделился воспоминаниями об экс-тренере английской национальной команды Свен-Йоране Эрикссоне.

26 августа стало известно, что швед скончался в возрасте 76 лет. В январе Эрикссон в эфире радиостанции P1 признался, что у него диагностирован рак поджелудочной железы в терминальной стадии.

«Свен, спасибо тебе за то, каким человеком ты всегда был: страстным, заботливым, спокойным и настоящим джентльменом. Я буду вечно благодарен за то, что ты сделал меня капитаном. Я навсегда сохраню воспоминания того последнего дня, который провел с тобой и твоей семьей. Спасибо, Свен, и твои последние слова мне: «Все будет хорошо», — написал Бекхэм в своих соцсетях.

Последним местом работы Эрикссона был «Карлстад», где он занимал пост спортивного директора. Сборную Англии швед возглавлял с 2001 по 2006 год.

Дэвид Бекхэм
Сборная Англии по футболу
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