Бекхэм считает, что черная полоса «Манчестер Юнайтед» затянулась

Экс-футболист сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Дэвид Бекхэм поделился мнением о кризисе в английском клубе.

«Последние пять, а может и десять лет у клуба есть сложности. Однако такое случается, когда уходит великий тренер. Хотелось бы, чтобы ситуация изменилась в положительную сторону, а то черная полоса слишком затянулась», — цитирует Бекхэма The Athletic.

В этом сезоне АПЛ «Манчестер Юнайтед» занимает 8-е место, набрав 54 очка после 36 туров. Команда проиграла 9 матчей дома в этом сезоне — это антирекорд клуба.