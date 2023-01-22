Бекхэм укрыл жену своим пальто, когда она замерзла на футбольном мачте их сына Ромео

Экс-полузащитник сборной Англии Дэвид Бекхэм и его супруга Виктория посетили матч Кубка Премьер-лиги между «Брентфордом Б» и «Хаддерсфилдом». За «пчел» на позиции полузащитника играет сын Бекхэмов — Ромео.

Во время игры Виктория Бекхэм замерзла, но супруг укутал ее в собственное пальто.

Дэвид и Виктория Бекхэм. Фото Global Look Press

Дэвид и Виктория Бекхэм. Фото Global Look Press

20-летний Ромео вышел на замену во втором тайме и провел на поле 30 минут. Полузащитник выступает за «Брентфорд Б» на правах аренды из второй команды «Интер Майами».

Дэвид и Виктория Бекхэм поженились в 1999 году. Пара воспитывает троих сыновей и одну дочь.