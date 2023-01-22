Бекхэм укрыл жену своим пальто, когда она замерзла на футбольном мачте их сына Ромео

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Экс-полузащитник сборной Англии Дэвид Бекхэм и его супруга Виктория посетили матч Кубка Премьер-лиги между «Брентфордом Б» и «Хаддерсфилдом». За «пчел» на позиции полузащитника играет сын Бекхэмов — Ромео.
Во время игры Виктория Бекхэм замерзла, но супруг укутал ее в собственное пальто.
20-летний Ромео вышел на замену во втором тайме и провел на поле 30 минут. Полузащитник выступает за «Брентфорд Б» на правах аренды из второй команды «Интер Майами».
Дэвид и Виктория Бекхэм поженились в 1999 году. Пара воспитывает троих сыновей и одну дочь.
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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования