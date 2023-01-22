Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 14:58

Бекхэм укрыл жену своим пальто, когда она замерзла на футбольном мачте их сына Ромео

Мария Гусева
Дэвид и Виктория Бекхэм.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Экс-полузащитник сборной Англии Дэвид Бекхэм и его супруга Виктория посетили матч Кубка Премьер-лиги между «Брентфордом Б» и «Хаддерсфилдом». За «пчел» на позиции полузащитника играет сын Бекхэмов — Ромео.

Во время игры Виктория Бекхэм замерзла, но супруг укутал ее в собственное пальто.

Дэвид и Виктория Бекхэм. Фото Global Look Press
Дэвид и Виктория Бекхэм.
Фото Global Look Press
Дэвид и Виктория Бекхэм. Фото Global Look Press
Дэвид и Виктория Бекхэм.
Фото Global Look Press

20-летний Ромео вышел на замену во втором тайме и провел на поле 30 минут. Полузащитник выступает за «Брентфорд Б» на правах аренды из второй команды «Интер Майами».

Дэвид и Виктория Бекхэм поженились в 1999 году. Пара воспитывает троих сыновей и одну дочь.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Арсенал
Манчестер Юнайтед

П1

26%

1.88

обе забьют - да

22%

1.67

Х2

20%

1.98
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Ювентус
Аталанта

П1

25%

2.27

П2

16%

3.40

ТБ 2.5

12%

2.10
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль 0
Челси 0
Матч завершен

П1

29%

2.07

Х2

24%

1.81

ИТБ1 (1.5)

17%

1.92
Дэвид Бекхэм
Футбол
ФК Брентфорд
1
4
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Звезда египетского кино с русскими корнями нашла свое счастье в браке с известным спортсменом
Променял на актрису: как распалась семья чемпионки мира по пятиборью и актера Павла Трубинера
В Чехии призвали решить конфликт на Украине дипломатическим путем
Европе предрекли превращение в радиоактивное кладбище из-за поставок танков
В Ливане назвали развитый ВПК залогом победы РФ
В ЛНР сообщили о разрушении профилактория при обстреле Стаханова ВСУ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

«Челси» занял второе место в списке самых дорогих составов мира по версии Transfermarkt