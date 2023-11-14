Беллингем покинул расположение сборной Англии из-за травмы

Полузащитник «Реала» и сборной Англии Джуд Беллингем не примет участия в заключительных матчах национальной команды в отборочном турнире Евро-2024.

Футболист вернется в свой клуб, чтобы продолжить восстанавливаться от травмы. Ранее у 20-летнего игрока «Реала» была диагностирована нестабильность левого плеча, которая возникла после недавнего вывиха. Также из-за повреждения расположение сборной покинул защитник «Челси» Леви Колвилл .

«Выздоравливайте, ребята», — сказано в сообщении английской команды в социальных сетях.

Сборная Англии 17 ноября сыграет с Мальтой, а 20-го числа встретится с Северной Македонией.