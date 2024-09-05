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Беллингем вслед за Роналду создал свой канал на YouTube

Алина Савинова
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Полузащитник «Реала» и сборной Англии Джуд Беллингем открыл собственный YouTube-канал. По его словам, первый ролик на платформе выйдет 12 сентября.

«Привет всем! Я слышал, что YouTube сейчас на подъеме, поэтому решил создать свой собственный канал. Начиная с 12 сентября я буду выпускать по одному эпизоду в неделю», — сказал Беллингем в видео, опубликованном в соцсетях.

На своем канале англичанин будет рассказывать о футбольной жизни: переходе в «Реал», взлетах и падениях, выступлении в Лиге чемпионов, на чемпионате Европы и других событиях. На данный момент число подписчиков Беллингема на YouTube составляет 99,4 тысячи человек.

В августе свой YouTube-канал создал форвард «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду, который за несколько часов собрал многомиллионную аудиторию.

Джуд Беллингем
Футбол
ФК Реал
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