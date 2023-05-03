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Защитник «Челси» Чилуэлл: «На данный момент мы находимся в глубокой яме»

Виталий Косик
Корреспондент
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Защитник «Челси» Бен Чилуэлл высказался о положении команды в данный момент.

«На данный момент мы находимся в глубокой яме. Чтобы выбраться из этой ситуации, нам нужно сплотиться. Будет много критики, но нам следует держаться вместе, усердно тренироваться и, выходя на поле, демонстрировать те усилия, которые хотят видеть болельщики. Они оставались с нами в течение всего сезона. После финального свистка мы подошли поаплодировать им, и они все еще поддерживают нас, так что нам действительно нужно сделать это ради них», — приводит слова Чилуэлла пресс-служба клуба.

«Челси» проиграл шесть матчей подряд впервые за 30 лет.

Они находятся на 12-й строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 39 очков за 33 тура.

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ФК Челси
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