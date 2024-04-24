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Уайт: «Вы не поймете, насколько Хаверц хорош, пока не поиграете с ним»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Защитник «Арсенала» Бен Уайт прокомментировал победу над «Челси» (5:0) в матче 29-го тура чемпионата Англии.

«Мы знаем, что «Арсенал» может забивать голы, и сегодня была быстрая игра, и было важно использовать моменты. Не только защита сохраняет ворота сухими, но и нападающие тоже. Первый гол я забил в нужное время. Хаверц сегодня сыграл потрясающе. Он этого заслуживает. Он впечатляюще играет с тех пор, как пришел в команду. Вы не поймете, насколько он хорош, пока не поиграете с ним», — цитируте BBC Уайта.

«Арсенал» набрал 77 очков и лидирует в турнирной таблице АПЛ. «Челси» с 47 очками занимает 9-е место.

Кай Хаверц. Хаверц не пощадил бывшую команду, «Арсенал» прошелся катком по «Челси». Чемпионская интрига еще жива
Кай Хаверц
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Челси
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