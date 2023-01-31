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Сегодня, 07:15

«Бенфика» все еще не хочет отпускать Энцо Фернандеса в «Челси»

Иван Торопцев
Корреспондент
Энцо Фернандес.
Фото Global Look Press
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Минувшей ночью состоялся очередной раунд переговоров по трансферу полузащитника «Бенфики» Энцо Фернандеса в «Челси», сообщает журналист Фабрицио Романо.

Как утверждает источник, английский клуб рассчитывал на улучшение ситуации, однако президент португальской команды Руй Кошта все еще не согласен продавать лондонцам 22-летнего аргентинца. Ожидается, что переговоры продолжатся сегодня, в последний день трансферного окна.

Ранее сообщалось, что «Челси» готов предложить за футболиста более 120 миллионов евро.

Энцо Фернандес выступает за «Бенфику» с июля 2022 года, в сезоне-2022/23 он забил 4 гола и сделал 7 результативных передач в 29 матчах за команду во всех турнирах.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 55 миллионов евро.

Футбол
ФК Бенфика
ФК Челси
Энцо Фернандес
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