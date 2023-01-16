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Сегодня, 00:56

Бенитес и Нуну Эшпириту Санту претендуют на пост главного тренера «Вест Хэма»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Рафаэль Бенитес и Нуну Эшпириту Санту являются кандидатами на пост главного тренера «Вест Хэма», сообщает The Telegraph.

Как утверждает источник, руководство «молотобойцев» рассчитывает подписать контракт с одним из этих специалистов в случае отставки Дэвида Мойеса.

15 января сообщалось, что 59-летний Мойес в ближайшее время может быть уволен из-за неудовлетворительных результатов команды. «Вест Хэм» занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице чемпионата Англии с 15 очками в 19 матчах.

Футбол
ФК Вест Хэм Юнайтед
Дэвид Мойес
Нуну Эшпириту Санту
Рафаэль Бенитес
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