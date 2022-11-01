Бенрама может покинуть «Вест Хэм» в следующем году

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Алжирский нападающий «Вест Хэма» Саид Бенрама может покинуть клуб следующим летом. Об этом сообщает журналист Дин Джонс.
По словам источника, Бенрама уйдет из английского клуба, если не сможет восстановить свою форму в текущем сезоне.
27-летний футболист перешел в «Вест Хэм» в 2020 году. В текущем сезоне он провел 11 матчей в АПЛ, в которых забил один гол и сделал одну результативную передачу.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования