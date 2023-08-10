Бенжамен Менди планирует подать «Манчестер Сити»

Экс-игрок «Манчестер Сити» Бенжамен Менди планирует подать в суд на английскую команду, сообщает The Guardian.

По данным источника, «горожане» не заплатили игроку зарплату в размере 11,5 миллионов евро. Эту сумму «Манчестер Сити» задолжал Менди с августа 2021 по июнь 2023 года. В тот период футболист подозревался в нескольких эпизодах изнасилования.

14 июля стало известно, что с экс-игрок «Манчестер Сити» сняли последние обвинения по делу об изнасилованиях.

Контракт Менди с «горожанами» истек летом этого года после чего он стал свободным агентом.