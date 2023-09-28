Бербатов сравнил Санчо с Роналду и Руни: «Он переооценивает свою значимость, «МЮ» может легко от него избавиться»

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Димитар Бербатов высказался о ситуации вокруг полузащитника манкунианцев Джейдона Санчо.

«Я думаю, Санчо переоценивает свою значимость. Он не выиграл с ними так много трофеев. Когда речь идет о Роналду, все по-другому, поскольку он всего добился. Я был в клубе, когда Уэйн Руни поссорился с менеджером, и они все уладили. Это другая ситуация.

«Юнайтед» может легко решить избавиться от Санчо из-за этого. Каким бы талантливым он ни был, ему еще предстоит это в «Юнайтед». Мы можем только предполагать, почему это так, может быть, это из-за его окружения или людей, с которыми он общается, или, может быть, это потому, что он не согласен с менеджером. Если это затянется, я не вижу, варианта лучше, чем расстаться», — приводит слова Бербатова Goal.

14 сентября «Манчестер Юнайтед» объявил об отстранении Санчо от тренировок с основной командой после конфликта с тен Хагом. Сообщалось, что тренер готов вернуть футболиста в основу только в том случае, если Санчо извинится перед ним и командой, но 23-летний англичанин отказывается от этого варианта, несмотря на просьбы одноклубников.