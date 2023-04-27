Бербатов высказался о сравнении «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити»

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Димитар Бербатов рассказал, что могу перейти в команду «горожан» в 2008 году.

«В те времена не было никакого сравнения «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити». Не было никаких сомнений по поводу того, что я должен выбрать. Только одна команда. На мой взгляд, тогда был подходящий момент сделать, возможно, последний шаг к вершине моей карьеры. Одна из причин, по которой я хотел быть частью той команды, — это игроки. Кто не хочет играть с такими партнерами, как Роналду, Руни и Тевес? Ты хочешь быть там, быть частью этой команды. Хочешь испытать себя против лучших игроков. Это был вызов. Конечно, на футбольном пути нужно получать удовольствие», — приводит слова Бербатова 90min.

Болгарский футболист выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2008 по 2012 год.