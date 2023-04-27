Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 08:16

Бергоми считает, что Лукаку мешает боязнь травмироваться

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Защитник «Интера» Джузеппе Бергоми поделился мыслями об игре форварда «Интера» Ромелу Лукаку.

«Мне кажется, у него в голове есть мысль, боязнь получить травму, которая служит психологическим тормозом. Это может закончится губительно», — цитирует Бергоми ITASportPress.

Ранее The Telegraph утверждал, что 29-летний бельгиец может получить шанс в «Челси» после прихода в клуб Маурисио Почеттино.

В этом сезоне форвард провел 26 матчей за «Интер», забил 9 голов и отдал 3 результативные передачи.

Ромелу Лукаку
ФК Интер (Интернационале)
ФК Челси
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Кокорин рассказал о самой дорогой паре кроссовок в своей коллекции
«МОК выдвигает унизительный ультиматум». Жесткая дискуссия о возвращении российских спортсменов
На Украине не подтвердили получение 98% обещанного НАТО вооружения
Матвиенко сообщила об обретении Россией новых союзников вопреки Западу
В Сети появилось видео избиения призывника на Украине
В США признали одержимость соблюдением антироссийских санкций
Популярное видео
«Тоттенхэм» — «Эвертон». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Уотфорд» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
«Бернли» — «Челси». Видеообзор матча
«Лестер» — «Лидс». Видеообзор матча
«Эвертон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд». Видеообзор матча
«Лидс» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лидс». Видеообзор матча
«Лидс» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Норвич». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Челси». Видеообзор матча
«Арсенал» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Норвич» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лестер». Видеообзор матча
«Вулверхэмптон» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Челси» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Челси» отпустит Ковачича в «Баварию»