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Сегодня, 09:16

Бернардески считает, что Роналду может продолжить карьеру в США

Виктория Кравченко
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Экс-игрок «Ювентуса» Федерико Бернардески поделился мнением о будущем португальского форварда Криштиану Роналду после ухода из «МЮ».

«Не знаю, может, он выберет вариант в США... Этот ЧМ для него будет успешным турниром. Мне кажется, он специально создал такую ситуацию, чтобы иметь больше стимулов», — передает слова Бернардески Gazzetta dello Sport.

22 ноября «Манчестер Юнайтед» объявил о расторжении контракта с португальским нападающим Криштиану Роналду.

Роналду выступал за «МЮ» с 2003 по 2009 год, а потом вернулся в манкунианский клуб летом 2021 года. Всего 37-летний португалец провел за команду 346 официальных матчей, в которых забил 145 мячей.

Криштиану Роналду
Федерико Бернардески
ФК Манчестер Юнайтед
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