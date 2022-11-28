Бернардески считает, что Роналду может продолжить карьеру в США

Экс-игрок «Ювентуса» Федерико Бернардески поделился мнением о будущем португальского форварда Криштиану Роналду после ухода из «МЮ».

«Не знаю, может, он выберет вариант в США... Этот ЧМ для него будет успешным турниром. Мне кажется, он специально создал такую ситуацию, чтобы иметь больше стимулов», — передает слова Бернардески Gazzetta dello Sport.

22 ноября «Манчестер Юнайтед» объявил о расторжении контракта с португальским нападающим Криштиану Роналду.