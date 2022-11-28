Бернардески считает, что Роналду может продолжить карьеру в США

Сегодня, 09:16
Экс-игрок «Ювентуса» Федерико Бернардески поделился мнением о будущем португальского форварда Криштиану Роналду после ухода из «МЮ».
«Не знаю, может, он выберет вариант в США... Этот ЧМ для него будет успешным турниром. Мне кажется, он специально создал такую ситуацию, чтобы иметь больше стимулов», — передает слова Бернардески Gazzetta dello Sport.
22 ноября «Манчестер Юнайтед» объявил о расторжении контракта с португальским нападающим Криштиану Роналду.
Роналду выступал за «МЮ» с 2003 по 2009 год, а потом вернулся в манкунианский клуб летом 2021 года. Всего 37-летний португалец провел за команду 346 официальных матчей, в которых забил 145 мячей.