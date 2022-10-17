Бернарду Силва прокомментировал отмененный гол «Манчестер Сити» в матче с «Ливерпулем»

Форвард «Манчестер Сити» Бернарду Силва поделился мнением об отмененном голе в матче 11-го тура АПЛ против «Ливерпуля» (0:1).

«Мы ожидаем от арбитров последовательных решений. Когда ты не свистишь мелкие контакты на протяжении всего матча, то должен придерживаться этих решений и продолжать делать то же самое. Если ты свистишь все подряд, свисти все подряд. Но арбитр давал нам играть, и это здорово, и если происходит такая голевая ситуация, ты не должен свистеть.

Если ты хочешь последовательности от арбитра, то не можешь ее менять из-за гола только потому, что это тяжелое решение. Ты должен принять это тяжелое решение и засчитать гол», — приводит слова Силвы Sky Sports.

На 53-й минуте матча арбитр встречи Энтони Тейлор отменил гол «Сити» на 53-й минуте из-за фола Фила Фодена.

«Ливерпуль» поднялся на восьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии с 13 очками в 9 матчах. «Манчестер Сити» потерпел первое поражение в АПЛ в этом сезоне и остается на второй строчке с 23 очками в 10 играх.