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Сегодня, 10:53

Бернарду Силва рассказал, чего не хватило «Манчестер Сити» для победы над «Ливерпулем»

Виктория Кравченко
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Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва подвел итоги матча 13-го тура АПЛ против «Ливерпуля» (1:1). Он рассказал, чего команде не хватило для победы в этой встрече.

«В первом тайме мы были намного лучше их. Во втором тайме они оказывали на нас давление, но у нас были шансы выиграть этот матч, были моменты, когда мы должны были повести в счете 2:0», — цитирует Силву Liverpool Echo.

В 13 турах АПЛ «Манчестер Сити» набрал 29 очков и расположился на втором месте в турнирной таблице. «Ливерпуль» занимает третью строчку, отставая от «горожан» на один балл.

Бернарду Силва
ФК Ливерпуль
ФК Манчестер Сити
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