КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

17 мая, 18:09

Силва — о Гвардиоле: «Иногда он может прийти и разнести нас»

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва рассказал о работе под руководством главного тренера «горожан» Хосепа Гвардиолы.

Футболист отметил, что он особенный в своем взгляде на футбол и каждый год что-то меняет в своем стиле.

«Поначалу было сложно, но после одного-двух сезонов ты понимаешь, чего хочет Гвардиола. Иногда он приходит на тренировку спокойным. А иногда он может прийти и разнести нас. «Вы устали? Мне все равно, нужно бегать и много работать». Он многого от нас требует и во время матчей, и во время тренировок», — цитирует Силву France Football.

В АПЛ «Манчестер Сити» занимает первое место в турнирной таблице, опережая идущий вторым «Арсенал» на 4 очка.

Сегодня, 17 мая, «горожане» сыграют в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов с «Реалом». Начало — в 22.00 мск.

Бернарду Силва
Хосеп Гвардиола
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«МОК рискует утратить наше доверие». Евросоюз снова угрожает Баху из-за России
Королева недокрутов метит в конгресс США. Фигуристка Сара Хьюз стала политиком
В Ленинградской области убили главу отдела градостроительства администрации
Жительница Артемовска рассказала о конфликтах силовых структур Украины
Рината Максютова уволили с должности генерального директора центра «Вектор»
Как Россия стала ключевым игроком в мировом сельском хозяйстве: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Тоттенхэм» — «Эвертон». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Уотфорд» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
«Бернли» — «Челси». Видеообзор матча
«Лестер» — «Лидс». Видеообзор матча
«Эвертон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд». Видеообзор матча
«Лидс» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лидс». Видеообзор матча
«Лидс» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Норвич». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Челси». Видеообзор матча
«Арсенал» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Норвич» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лестер». Видеообзор матча
«Вулверхэмптон» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Челси» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Хавбек «Арсенала» Сака назвал своего кумира детства

Стали известны трансферные планы «МЮ»