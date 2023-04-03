Бернарду Силва считает, что Грилиш показывает невероятный футбол

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва высказался об игре товарища по команде форварда Джека Грилиша в матче 29-го тура чемпионата Англии против «Ливерпуля» (4:1).

«В матче с «Ливерпулем» он был невероятен. Первый сезон в «Сити» непрост. Мне было непросто, Рияду [Марезу] тоже. Люди думают, что ты придешь в одну из лучших команд мира и будешь лучшим игроком в каждой игре. Это так не работает. Тренер многого требует от игроков, стиль игры здесь отличается от стиля большинства других команд. Вы должны привыкнуть к этому. Иногда это требует времени. Когда у вас бывают трудные моменты, вы просто должны принять это и продолжать идти дальше. Теперь у Джека все хорошо, и я очень рад за него — он это заслужил», — приводит Daily Mail слова Силвы.

В матче против «Ливерпуля» Грилиш отметился забитым голом. Форвард перешел в «Манчестер Сити» из «Астон Виллы» в 2021 году. Его контракт с клубом рассчитан на 6 лет.