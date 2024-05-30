Бернарду Силва считает, что индивидуальные награды не олицетворяют футбол

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва рассказал, как относится к индивидуальным наградам в футболе.

«Я не придаю этим наградам столько значения, сколько требуется. Потому что, в конце концов, мы занимаемся командным видом спорта. Сегодня индивидуальные награды всегда достаются нападающим, потому что они касаются мяча последними. Но нападающие не приносят титулы в одиночку. Когда я смотрю на индивидуальные награды и вижу, что их получают только те ребята, которые забивают голы, то чувствую, что это не очень хорошо олицетворяет наш вид спорта», — приводит Sky Sports слова Силвы.

Футболист также отметил, что предпочел бы выиграть Лигу чемпионов, чем стать обладателем «Золотого мяча».

«Выиграть Лигу чемпионов гораздо лучше, чем выиграть «Золотой мяч». Я бы ни за что не променял первое на второе, без шансов», — добавил он.

Силва выступает за «Манчестер Сити» с 2017 года. Вместе с командой 29-летний полузащитник стал пятикратным чемпионом Англии, двукратным обладателем Кубка и Суперкубка страны, четырехкратным обладателем Кубка Футбольной лиги, также он выигрывал Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.