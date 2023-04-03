Бернарду Силва: «Арсенал» может выиграть АПЛ, но «Манчестер Сити» будет бороться до конца»

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва высказался о чемпионской гонке в АПЛ.

«Арсенал» может выиграть АПЛ, но мы будем бороться до конца. Они очень хороши и заслуживают места на вершине. Матч с «Арсеналом» будет очень важным, но у нас и другие важные игры. Если мы потеряем очки раньше, то не будет иметь значения то, что произойдет во встрече с ними», — приводит слова Силвы Manchester Evening News.

«Арсенал» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии, набрав 72 очка за 29 матчей. «Сити» занимает второе место с 64 очками, имея в запасе один матч.