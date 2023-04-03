Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 16:06

Бернарду Силва: «Арсенал» может выиграть АПЛ, но «Манчестер Сити» будет бороться до конца»

Виталий Косик
Корреспондент
Telegram Дзен

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва высказался о чемпионской гонке в АПЛ.

«Арсенал» может выиграть АПЛ, но мы будем бороться до конца. Они очень хороши и заслуживают места на вершине. Матч с «Арсеналом» будет очень важным, но у нас и другие важные игры. Если мы потеряем очки раньше, то не будет иметь значения то, что произойдет во встрече с ними», — приводит слова Силвы Manchester Evening News.

«Арсенал» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии, набрав 72 очка за 29 матчей. «Сити» занимает второе место с 64 очками, имея в запасе один матч.

Бернарду Силва
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Манчестер Сити
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Ростов» на жилах уходит в отрыв от «Спартака». Чернов забил с 30 метров
Российская шпажистка Муртазаева о поддержке иностранных соперников: «Говорят, что скучают»
Число пострадавших при взрыве Петербурге возросло до 30
УПЦ сообщила о госпитализации одного из глумившихся над певчей лавры
Политолог назвал взрыв в Петербурге отвлечением внимания от событий на Украине
В Петербурге задержали подозреваемую в причастности к убийству Татарского
Популярное видео
«Тоттенхэм» — «Эвертон». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Уотфорд» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
«Бернли» — «Челси». Видеообзор матча
«Лестер» — «Лидс». Видеообзор матча
«Эвертон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд». Видеообзор матча
«Лидс» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лидс». Видеообзор матча
«Лидс» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Норвич». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Челси». Видеообзор матча
«Арсенал» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Норвич» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лестер». Видеообзор матча
«Вулверхэмптон» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Челси» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тухель не стал советовать Нагельсманну идти в «Челси»

Тухель высказался об увольнении Поттера из «Челси»