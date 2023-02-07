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Бернарду Силва: «Переход Канселу в «Баварию» — выбор, который был наилучшим для него»

Виталий Косик
Корреспондент
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Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва высказался о переходе защитника Жоау Канселу из английского клуба в «Баварию» на правах аренды.

Мюнхенская команда арендовала португальца до конца сезона с правом выкупа за 70 миллионов евро.

«Мы счастливы за Жоау. Переход в «Баварию» — выбор, который был наилучшим для него. Конечно, для команды и для меня это грустные новости, потому что я не смогу видеться с ним каждый день. Канселу знает, что он тот, кто очень мне нравится. Но он принял лучшее решение исходя из своих потребностей, и я очень рад за него», — приводит слова Силвы Eleven Sports.

В текущем сезоне Канселу провел 26 матчей за «Манчестер Сити» во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 5 результативных передач.

Также защитник уже успел отметиться первой голевой передачей в бундеслиге и помог «Баварии» одержать выездную победу над «Вольфсбургом» (4:2).

Мюнхенская команда лидирует в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав 37 очков в 18 матчах.

Бернарду Силва
Жоау Канселу
Футбол
ФК Бавария
ФК Манчестер Сити
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