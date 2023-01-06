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Сегодня, 19:02

Бернарду Силва: «Не буду скрывать, что в последние годы карьеры я попробовал бы себя в новом проекте»

Виталий Косик
Корреспондент
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Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва рассказал, когда он готов уйти из английской команды. Также хавбек предположил, где бы он мог продолжить карьеру.

«Если речь идет о том, чтобы сыграть за «Бенфику» на закате карьеры, я бы предпочел этого не делать. Я хочу вернуться в родной клуб, чтобы действительно помочь ему, поэтому я должен чувствовать в себе силы. Следующим летом мне исполнится 29 лет, у меня будет еще два года с «Манчестер Сити» по контракту. Я бы играл в Манчестере до 31 года. Не буду скрывать, что в последние годы карьеры я хочу попробовать себя в новом проекте. «Бенфика» не сможет выкупить меня, можно перейти туда только в качестве свободного агента. Я в сложной ситуации, с которой приходится справляться», — приводит слова Силвы Record.

28-летний португалец является воспитанником «Бенфики».

В текущем сезоне он сыграл за «Манчестер Сити» 25 матчей, забил два гола и отдал пять результативных передач.

Бернарду Силва
ФК Бенфика
ФК Манчестер Сити
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