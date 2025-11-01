«Бернли» и «Арсенал» сыграют в 10-м туре чемпионата Англии в субботу, 1 ноября. Матч пройдет на стадионе «Терф Мур» в Бернли (Англия). Стартовый свисток прозвучит в 18.00 по московскому времени.

«Бернли» — «Арсенал»: трансляция матча АПЛ в прямом эфире (видео онлайн)

Следить за ключевыми событиями игры «Бернли» — «Арсенал» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции матчей АПЛ нет. Бесплатно в прямом эфире трансляции ведутся в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 10-й тур.

01 ноября, 18:00. Turf Moor (Бернли)

После девяти туров премьер-лиги команда из Бернли набрала 10 очков и занимает 16-е место в турнирной таблице. Канониры с 22 очками идут на первой строчке чемпионата.