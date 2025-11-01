«Арсенал» обыграл «Бернли» и продлил победную серию до девяти матчей

«Арсенал» обыграл «Бернли» в гостевом матче 10-го тура чемпионата Англии — 2:0.

Счет на 14-й минуте с передачи Габриэла Магальяйнса открыл Виктор Дьокереш. На 35-й минуте Деклан Райс увеличил преимущество гостей — ему ассистировал Леандро Троссард.

«Арсенал» продлил победную серию до девяти матчей во всех турнирах. В АПЛ лондонская команда занимает первое место с 25 очками. У «Бернли» 10 баллов и 17-я строчка.

В следующем туре чемпионата Англии «Арсенал» сыграет против «Сандерленда», а «Бернли» встретится с «Вест Хэмом».