1 ноября, 19:59

«Арсенал» обыграл «Бернли» и продлил победную серию до девяти матчей

Алина Савинова
Виктор Дьокереш и Юрриен Тимбер.
Фото Reuters

«Арсенал» обыграл «Бернли» в гостевом матче 10-го тура чемпионата Англии — 2:0.

Счет на 14-й минуте с передачи Габриэла Магальяйнса открыл Виктор Дьокереш. На 35-й минуте Деклан Райс увеличил преимущество гостей — ему ассистировал Леандро Троссард.

«Арсенал» продлил победную серию до девяти матчей во всех турнирах. В АПЛ лондонская команда занимает первое место с 25 очками. У «Бернли» 10 баллов и 17-я строчка.

В следующем туре чемпионата Англии «Арсенал» сыграет против «Сандерленда», а «Бернли» встретится с «Вест Хэмом».

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 10-й тур.
01 ноября, 18:00. Turf Moor (Бернли)
Бернли
0:2
Арсенал

1

