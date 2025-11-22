Видео
Сегодня, 17:30

«Челси» обыграл «Бернли» и одержал третью победу в АПЛ подряд

Руслан Минаев
Педру Нету.
Фото AFP

«Челси» на выезде обыграл «Бернли» в матче 12-го тура Английской премьер-лиги — 2:0.

Гол на 37-й минуте забил Педру Нету. За две минуты до конца основного времени отличился Энцо Фернандес.

«Челси» набрал 23 очка и поднялся на второе место в таблице чемпионата Англии. Лондонцы одержали третью победу в АПЛ подряд.

«Бернли» продлил серию поражений до трех игр и с 10 очками — на 17-й строчке в таблице.

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 12-й тур.
22 ноября, 15:30. Turf Moor (Бернли)
Бернли
0:2
Челси

1

    22.11.2025

    • Telegram Дзен Max
    ФК Бернли
    ФК Челси
