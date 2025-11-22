«Челси» обыграл «Бернли» и одержал третью победу в АПЛ подряд

Сегодня, 17:30
«Челси» на выезде обыграл «Бернли» в матче 12-го тура Английской премьер-лиги — 2:0.
Гол на 37-й минуте забил Педру Нету. За две минуты до конца основного времени отличился Энцо Фернандес.
«Челси» набрал 23 очка и поднялся на второе место в таблице чемпионата Англии. Лондонцы одержали третью победу в АПЛ подряд.
«Бернли» продлил серию поражений до трех игр и с 10 очками — на 17-й строчке в таблице.
