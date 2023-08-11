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Сегодня, 21:00

«Бернли» — «Манчестер Сити»: прямая трансляция матча АПЛ — смотреть онлайн (видео)

Прямая трансляция матча «Бернли» — «Манчестер Сити» начнется в 22.00 по мск
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Футболист Кевин Де Брейне.
Кевин Де Брейне.
Фото Reuters
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11 августа, в пятницу, «Бернли» дома примет «Манчестер Сити» в матче первого тура чемпионата Англии по футболу сезона-2023/2024.

Игра пройдет на стадионе «Терф Мур» в Бернли, начало — в 22.00 по московскому времени.

«СЭ» на сайте проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Бернли» — «Манчестер Сити». Смотреть видеотрансляцию противостояния АПЛ можно будет в прямом эфире в соцсети ВКонтакте.

В прошлом сезоне «Бернли» вышел в АПЛ с первого места со 101 баллом. Команду тренирует бывший капитан и защитник «горожан» Венсан Компани. «Манчестер Сити» в сезоне-2022/23 оформил требл из трех трофеев: Лиги чемпионов, чемпионата Англии и Кубка страны.

В последний раз команды встречались 18 марта 2023 года. Тогда команда Хосепа Гвардиолы разгромила «Бернли» со счетом 6:0 в четвертьфинале Кубка Англии.

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11 авг, 22:00. Turf Moor (Бернли)
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